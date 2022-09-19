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Из Туапсе отправили колонну с посылками для участников спецоперации на Украине

Общество
19.09.2022 10:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-tuapse-otpravili-kolonnu-s-posylkami-dlya-uchastnikov-spetsoperatsii-na-ukraine
Видео канала «Кубань 24»

Город воинской славы Туапсе присоединился к гуманитарному автопробегу «Линия фронта». Колонну с посылками для участников военной спецоперации отправили торжественно. К акции присоединились ветераны боевых действий, школьники, казаки и байкеры.

«Эта помощь, которую собрали Туапсе, ДОСААФ, администрация и все, кто смогли поучаствовать. Груз сегодня отправляется туда, в зону специальной операции», — сказал участник акции Павел Поддубский.

Это уже второй караван, который отправляют из Туапсе в Донбасс. Организаторы акции учли пожелания бойцов и положили необходимую обувь, средства личной гигиены, а также спецодежду для пожарных. Протяженность гуманитарного автопробега составит более 3,5 тыс. км.

«Будем ехать через Керчь, через Донбасс, Луганск, Донецк и остановка у нас в Москве. Плюс мы это все выгружаем в Донецке, Луганске. Там ребята нас ждут», — сообщил председатель патриотического десантно-спортивного центра «Небо» Александр Эста.

Ученики туапсинских школ передали рисунки и письма российским солдатам, выполняющим задачи спецоперации в Донбассе. Участники акции надеются, что посылки помогут согреть сердца бойцов и вдохновить их.

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