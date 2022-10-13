Из Сочи в учебные центры направили еще около 100 мобилизованных

Видео канала «Кубань 24»

Это уже четвертая группа мужчин, призванных в Вооруженные силы РФ из города-курорта.

Перед распределением в часть все они пройдут переподготовку на учебных полигонах. Также в помощь семьям мобилизованных в Сочи работает Центр информации, который находится на улице Горького, 15.

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