Из Сочи в учебные центры направили еще около 100 мобилизованных
Политика
13.10.2022 12:23
Это уже четвертая группа мужчин, призванных в Вооруженные силы РФ из города-курорта.
Перед распределением в часть все они пройдут переподготовку на учебных полигонах. Также в помощь семьям мобилизованных в Сочи работает Центр информации, который находится на улице Горького, 15.
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