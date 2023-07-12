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Из Сочи в Туапсинский район направили бригады энергетиков для ликвидации последствий непогоды

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-sochi-v-tuapsinskij-rajon-napravili-brigady-energetikov-dlya-likvidatsii-posledstvij-nepogody
Из Сочи в Туапсинский район направили бригады энергетиков для ликвидации последствий непогоды
Фото vk.com/rosseti_kuban

В результате дождей пострадали и объекты электросетевого комплекса. В связи с этим в пострадавший от залповых ливней район направили аварийные бригады Сочинского филиала «Россети Кубань».

Всего задействовали 12 бригад — более 40 человек и 14 единиц техники. На помощь прибыли еще 10 бригад.

Специалисты откачивают воду, сушат и проверяют оборудование для поэтапного восстановления электроснабжения. Работы осложняются ограничением движения на некоторых участках трассы А-147.

Попавшие в зону подтопления трансформаторные подстанции обесточили в целях безопасности. Для восстановления энергоснабжения на социально значимых объектах подготовили резервные электроустановки.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и повреждениях можно по телефону 8-800-220-0-220, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», во время ливня подтопило более 300 домов и 6 соцобъектов в Туапсинском районе.

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