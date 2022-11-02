Из Сочи в Стамбул начала летать авиакомпания «ИрАэро»

Фото t.me/SouthAirports

Первый рейс вылетел из аэропорта Сочи 2 ноября. «ИрАэро» стал третьим перевозчиком на маршруте Сочи — Стамбул вместе с авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Азимут».

Рейсы будут выполнять на российских лайнерах Sukhoi Superjet 100 три раза в неделю — по средам, четвергам и субботам.

По средам и субботам самолет будет вылетать из Стамбула 0:15 и прилетать в Сочи в 2:20. Обратные рейсы из Сочи будут отправляться в 3:30 с прибытием в Стамбул в 5:30. Время в пути 2 часа.

По четвергам самолет будет вылетать из Стамбула 1:55, посадка в Сочи в 4:00. Обратный рейс будет вылетать в 5:10, посадка в Стамбуле в 7:10, сообщает пресс-служба ГК «Аэродинамика».

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