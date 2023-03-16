Из рогатки не сбивать: эксперт рассказал, как действовать при появлении беспилотника

Появившийся в воздухе беспилотник может быть как частным квадрокоптером, так и боевой машиной. О том, что делать, если вы заметили дрон, рассказал бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов.

Он отметил, что пока идет спецоперация на Украине, обо всех беспилотных летательных аппаратах необходимо сообщать в экстренные службы по номеру 112. Нужно дать максимально четкую информацию о том, в каком населенном пункте, в каком месте и в какое время заметили БПЛА. Также стоит сообщить, в каком направлении он двигался.

«Эта информация нужна, чтобы сориентировать средства противовоздушной обороны, а также для того, чтобы спецслужбы приняли меры», — сказал Игнатов.

Он предостерег от попыток сбить БПЛА самостоятельно, отметив, что гражданский человек практически ничего не может сделать летящему беспилотнику.

«Не пытайтесь сбить дрон из рогатки или даже охотничьего ружья, это бесполезно. Более того, если из карабина все-таки получится сбить этот аппарат, то неизвестно, к чему это может привести», — сказал Игнатов.

Он предупредил, что, если сбить БПЛА над населенным пунктом, могут пострадать люди.

«Войска ПВО, в отличие от простых граждан, знают, где можно безопасно сбивать воздушные цели, чтобы потери были минимальными», — цитирует Игнатова радио Sputnik.

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