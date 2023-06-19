Из подтопленных придомовых территорий в Лабинском районе продолжают откачивать воду

Сильные дожди прошли в предгорной части района. Вечером начался подъем рек Хуторянка в хуторе Сладком и стоковых вод в станице Упорной.

Об этом сообщил глава Лабинского района Владимир Забураев в соцсетях.

В хуторе Сладком подтопило 7 дворовых территорий на улицах Ленина и Совхозной, в Упорной — 7 дворов на Ставропольской и Ленина.

«Весь день службы занимались ликвидацией последствий после вчерашней стихии. Во Владимирском поселении на утро оставались подтопленными 85 придомовых территорий. В течение дня вода везде была откачана. В городе продолжается откачка преимущественно грунтовой воды из 8 придомовых территорий, а также из системы ливневой канализации на углу улиц Виноградная — Егорова», — рассказал глава.

Паводковая волна с реки Чамлык затронула хутор Лобода. Вода поднималась до критических отметок и зашла на придомовую территорию и огороды 4 домовладений.

«В течение дня в ликвидации последствий ЧС было задействовано 10 единиц техники. По заявкам жителей был организован подвоз питьевой воды. Сотрудники администрации проводили осмотры пострадавших территорий и домовладений с актированием повреждений и фиксацией ущерба», — написал Владимир Забураев в Telegram.

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