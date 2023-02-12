Из Новороссийска в Краснодар привезли символичный огонь Памяти

Эстафета памяти прошла в день 80-летнего юбилея освобождения краевой столицы. Воспитанники движения «Пост № 1» передали лампаду с памятным огнем Почетному караулу города.

В торжественной церемонии приняли участие Герои России, ветераны боевых действий и локальных конфликтов. Также воспитанники молодежных военно-патриотических объединений, юнармейцы и представители казачьей молодежи.

«Сегодня особенно важно акцентировать внимание молодежи на историю страны и города. Патриотическое воспитание — ключевое в формировании здорового сознания подростка», — сказал начальник управления по делам молодежи Сергей Мальцев.

Он отметил, что эстафета Памяти — одна из возможностей почтить память героев, павших в годы Великой Отечественной войны. Горящая свеча — символ увековечения их подвигов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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