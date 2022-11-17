Из Ленинградского района отправили гуманитарную помощь для мобилизованных
Общество
17.11.2022 11:02
Посылки получили мобилизованные кубанцы, которые проходят подготовку в Волгоградской области. Земляки из Ленинградского района отправили им продукты питания, теплые вещи и предметы личной гигиены.
В благодарность за заботу бойцы исполнили известную казачью песню «Не для меня придет весна». Она значила многое для их дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны.
В ближайшие дни мобилизованные, прошедшие подготовку, отправятся в зону спецоперации.
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