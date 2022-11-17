Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Из Ленинградского района отправили гуманитарную помощь для мобилизованных

Общество
17.11.2022 11:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-leningradskogo-rajona-otpravili-gumanitarnuyu-pomoshh-dlya-mobilizovannyh
Видео канала «Кубань 24»

Посылки получили мобилизованные кубанцы, которые проходят подготовку в Волгоградской области. Земляки из Ленинградского района отправили им продукты питания, теплые вещи и предметы личной гигиены.

В благодарность за заботу бойцы исполнили известную казачью песню «Не для меня придет весна». Она значила многое для их дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны.

В ближайшие дни мобилизованные, прошедшие подготовку, отправятся в зону спецоперации.

Читайте также: мобилизованным из Краснодарского края передали очередной груз с гуманитарной помощью.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Как в Краснодарском военном училище имени Штеменко готовят шифровальщиков
Как в Краснодарском военном училище имени Штеменко готовят шифровальщиков
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
На Краснодарский край надвигаются морозы, ночью местами температура опустится ниже нуля
На Краснодарский край надвигаются морозы, ночью местами температура опустится ниже нуля
В Краснодарском крае до 18 ноября ожидаются ливни с градом, мокрый снег и ураганный ветер
В Краснодарском крае до 18 ноября ожидаются ливни с градом, мокрый снег и ураганный ветер
Бывший вице-мэр Ейска получил год условно за аферу с установкой окон в торговых точках на пляже
Бывший вице-мэр Ейска получил год условно за аферу с установкой окон в торговых точках на пляже
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
  2. В парке «Краснодар» начали устанавливать светящиеся лотосы
  3. Росприроднадзор нашел нарушения на полигоне в Новороссийске, где более суток горел мусор
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. Рок-группа «Кино» объявила о выпуске первого за 10 лет альбома
  6. ФК «Краснодар» рассматривает кандидатуру Леонида Слуцкого на пост главного тренера
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях