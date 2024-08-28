Из Краснодарского края в Курск доставили 20 тонн гуманитарной помощи и «Ниву»

Волонтеры Краснодарского регионального штаба помощи людям «Мы вместе» привезли в Курск очередную партию гуманитарной помощи.

В составе груза — одежда, продукты питания, средства гигиены и медикаменты. Кроме того, специально для Курского штаба «Мы вместе» купили новую «Ниву». На ней местные волонтеры смогут быстрее развозить по Курской области все необходимое людям.

«В это непростое для нашей страны время очень важно быть вместе и поддерживать друг друга. Выражаю большую благодарность всем неравнодушным жителям нашего большого края за вклад в оказание помощи согражданам», — написал региональный координатор акции «Мы вместе», председатель отделения Российского союза сельской молодежи в Краснодарском крае Георгий Титов в Telegram.

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