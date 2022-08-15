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Из Краснодарского края в Харьковскую область направят очередную партию гуманитарного груза

Общество
15.08.2022 18:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-krasnodarskogo-kraya-v-harkovskuyu-oblast-napravyat-ocherednuyu-partiyu-gumanitarnogo-gruza
Из Краснодарского края в Харьковскую область направят очередную партию гуманитарного груза
Фото Александра Райко

В Краснодаре собрали необходимые строительные материалы для подготовки котельных и жилых домов области к отопительному сезону. Также отправят спортивный инвентарь. Общий вес груза — 63 т.

Директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый рассказал, что в состав гумпомощи включили инструменты, необходимые для работы. Это перфораторы, шуруповерты и бензопилы. Также для обеспечения техники безопасности организовали доставку перчаток, защитных очков, касок и сигнальных жилетов.

Основная часть груза — стройматериалы: шифер, цемент, стальные трубы, запорная арматура, лакокрасочные материалы.

Деятельность рабочей группы координирует глава Краснодара Андрей Алексеенко. Первую партию под его руководством делегация края направила в Харьковскую область в июле.

В сборе принимали участие казаки Екатеринодарского отдельского казачьего общества, «Краснодарское краевое отделение ВСКС», Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», «Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям в Краснодарском крае» и молодежное общественное движение «Молодежка ОНФ», сообщает пресс-служба Краснодара.

Читайте также: кубанские казаки доставили очередную партию гуманитарного груза в Донбасс.

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