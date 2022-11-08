Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Из Краснодарского края отправили очередной груз с гумпомощью для участников СВО

Общество
08.11.2022 11:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-krasnodarskogo-kraya-otpravili-ocherednoj-gruz-s-gumpomoshhyu-dlya-uchastnikov-svo
Видео канала «Кубань 24»

Несколько грузовых автомобилей с продуктами питания и предметами первой необходимости выехали на передовую прошедшей ночью из Белоглинского и Новопокровского районов.

Отец Николай благословил волонтеров, отправившихся в путь. Он провел службу в храме Рождества Пресвятой Богородицы.

К слову, военнослужащие из Горячего Ключа уже получили новую партию посылок. Волонтеры передали бойцам продуктовые наборы, теплую одежду, носилки для раненых и спальники.

Читайте также: на швейной фабрике в Северском районе наладили производство спальных мешков для военных.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Самолет Стамбул — Екатеринбург готовится совершить аварийную посадку в Сочи
Самолет Стамбул — Екатеринбург готовится совершить аварийную посадку в Сочи
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Самолет Стамбул — Екатеринбург с разгерметизацией салона приземлился в Сочи
Самолет Стамбул — Екатеринбург с разгерметизацией салона приземлился в Сочи
В Сочи при обрушении балкона в общежитии погибли два человека
В Сочи при обрушении балкона в общежитии погибли два человека
Число погибших при обрушении балкона в Сочи выросло до трех
Число погибших при обрушении балкона в Сочи выросло до трех
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В каких случаях балкон считается аварийным и кто его должен ремонтировать?
  2. В центре Краснодара ограничат движение для большегрузов
  3. Умер один из первых знатоков клуба «Что? Где? Когда?»
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. На трассе М-4 «Дон» под Краснодаром столкнулись шесть автомобилей
  6. Бренды Giorgio Armani и Yves Saint Laurent возобновят поставки в Россию
Прямой эфир
Мы в соцсетях