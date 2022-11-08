Из Краснодарского края отправили очередной груз с гумпомощью для участников СВО
Общество
08.11.2022 11:19
Несколько грузовых автомобилей с продуктами питания и предметами первой необходимости выехали на передовую прошедшей ночью из Белоглинского и Новопокровского районов.
Отец Николай благословил волонтеров, отправившихся в путь. Он провел службу в храме Рождества Пресвятой Богородицы.
К слову, военнослужащие из Горячего Ключа уже получили новую партию посылок. Волонтеры передали бойцам продуктовые наборы, теплую одежду, носилки для раненых и спальники.
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