Из Краснодара в Харьковскую область отправили еще 35 тонн гуманитарной помощи
Общество
24.08.2022 18:52
В Харьковскую область из краевой столицы выехали две фуры со стройматериалами и продовольствием общим весом в 35 т.
В новой партии гуманитарной помощи для жителей Харьковской области 20 т цемента, а также материалы, необходимые для восстановления кровель — битум, рубероид, праймер. Кроме этого, свиная и говяжья тушенка, сгущенное молоко, макаронные изделия.
Сбор гумпомощи организовала и профинансировала Ассоциация строительства и развития дорожно-строительной инфраструктуры под руководством председателя Владислава Косенко.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Харьковскую область отправили 65 т гуманитарной помощи. В том числе строительные материалы для подготовки котельных и жилых домов области к отопительному сезону и спортинвентарь.
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