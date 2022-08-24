Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Из Краснодара в Харьковскую область отправили еще 35 тонн гуманитарной помощи

Общество
24.08.2022 18:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-krasnodara-v-harkovskuyu-oblast-otpravili-eshhe-35-tonn-gumanitarnoj-pomoshhi
Из Краснодара в Харьковскую область отправили еще 35 тонн гуманитарной помощи
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В Харьковскую область из краевой столицы выехали две фуры со стройматериалами и продовольствием общим весом в 35 т.

В новой партии гуманитарной помощи для жителей Харьковской области 20 т цемента, а также материалы, необходимые для восстановления кровель — битум, рубероид, праймер. Кроме этого, свиная и говяжья тушенка, сгущенное молоко, макаронные изделия.

Сбор гумпомощи организовала и профинансировала Ассоциация строительства и развития дорожно-строительной инфраструктуры под руководством председателя Владислава Косенко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Харьковскую область отправили 65 т гуманитарной помощи. В том числе строительные материалы для подготовки котельных и жилых домов области к отопительному сезону и спортинвентарь.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
В Сочи иностранец задушил на кладбище женщину, которая пришла на могилу родственницы
В Сочи иностранец задушил на кладбище женщину, которая пришла на могилу родственницы
В Краснодаре мужчина затопил свою квартиру и сбросил с 5 этажа унитаз и дверь
В Краснодаре мужчина затопил свою квартиру и сбросил с 5 этажа унитаз и дверь
В Анапе с лестницы «300 ступеней» в обрыв упал маленький мальчик
В Анапе с лестницы «300 ступеней» в обрыв упал маленький мальчик
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  2. На Кубани потерявшая память пенсионерка несколько дней провела в лесу и питалась семенами сои
  3. Одобрен проект командного пункта с 50-метровой вышкой на территории нового аэропорта Краснодара
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Мезмае более 100 человек вторые сутки ищут пропавшего 85-летнего пенсионера
  6. Вышел новый трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Прямой эфир
Мы в соцсетях