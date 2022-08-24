Из Краснодара в Харьковскую область отправили еще 35 тонн гуманитарной помощи

Фото пресс-службы администрации Краснодара

В Харьковскую область из краевой столицы выехали две фуры со стройматериалами и продовольствием общим весом в 35 т.

В новой партии гуманитарной помощи для жителей Харьковской области 20 т цемента, а также материалы, необходимые для восстановления кровель — битум, рубероид, праймер. Кроме этого, свиная и говяжья тушенка, сгущенное молоко, макаронные изделия.

Сбор гумпомощи организовала и профинансировала Ассоциация строительства и развития дорожно-строительной инфраструктуры под руководством председателя Владислава Косенко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Харьковскую область отправили 65 т гуманитарной помощи. В том числе строительные материалы для подготовки котельных и жилых домов области к отопительному сезону и спортинвентарь.