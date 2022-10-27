Из Краснодара отправили юбилейную партию гуманитарного груза жителям новых регионов РФ

Фото пресс-службы регионального отделения "Народный фронт "За Россию"

Двадцатый груз с гуманитарной помощью от президентского движения Краснодарского края направили в пункт распределения в Ростовской области.

В составе груза — обмундирование и техническое оборудование для бойцов, а также продукты питания, одежда и канцтовары для мирных жителей.

За последние 9 месяцев из штаба Народного фронта в крае отправлено 70 т гуманитарной помощи для военнослужащих и мирного населения Новороссии.

«Мы благодарим всех жителей Кубани за неравнодушие. Это уже 20 юбилейная партия, в которой 12 т помощи. Сюда входят продукты питания, вода, мука. Словом, все необходимое гражданскому населению. И нашим военным очень нужна поддержка. Квадрокоптеры, рации, бензиновые генераторы, термобелье и многое другое было собрано кубанцами. Это груз для них жизненно необходим», — сказал руководитель регионального исполкома Народного фронта Сергей Костылев.

Часть груза собрали в рамках проекта «Все для Победы». Туда вошли цифровые рации, квадрокоптеры, внешние аккумуляторы, переносные электрогенераторы, спальные мешки, термобелье, теплые носки и шапки, перевязочный материал, средства личной гигиены. Также в военные госпитали отправили три инвалидных коляски. Лабинский элеватор отправил 10 т муки.

Сформировать груз и организовать доставку помогли представители Народного фронта, военнослужащие и гражданский персонал Краснодарского высшего военного училища, предприятие ООО «Лабинский элеватор», предприниматели и жители Кубани, сообщает пресс-служба регионального отделения «Народный фронт «За Россию».

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