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Из Краснодара отправили очередную партию гуманитарного груза для участников спецоперации

Общество
11.11.2022 09:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-krasnodara-otpravili-ocherednuyu-partiyu-gumanitarnogo-gruza-dlya-uchastnikov-spetsoperatsii
Видео канала «Кубань 24»

Казаки продолжают помогать бойцам на передовой. Им направили лопаты, топоры, генераторы, радиостанции и теплые вещи. Все закупили на средства, собранные в ходе краевой акции «Своих не бросаем».

Так, деньги в рамках акции жертвуют предприниматели, меценаты, рабочие, пенсионеры и бывшие военнослужащие. На специальный счет всего за пару недель уже поступило около 45 млн рублей. Список покупок для бойцов формируют с учетом их потребностей.

«К нам поступают заявки от воинских частей. От командиров заявки рассматриваются специальной комиссией, и в дальнейшем на основании запроса закупается данное имущество. Ребята с начала СВО совершили большое количество поездок в зону спецоперации, в ходе которых доставили и теплую одежду, и медикаменты не только для наших бойцов, для казаков, но и для мирных жителей», — рассказал первый заместитель атамана Кубанского казачьего войска Павел Лях.

Акцию поддержки мобилизованных «Своих не бросаем» организовало Кубанское казачье войско. Сделать пожертвование можно, отсканировав QR-код в приложении любого банка. Подробнее на официальном сайте и в Telegram-канале.

Читайте также: из Сочи отправили еще одну партию гуманитарной помощи для участников СВО.

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