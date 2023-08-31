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Из «Краснодара» и «Сочи» в сборную России вызвали восемь игроков

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-krasnodara-i-sochi-v-sbornuyu-rossii-vyzvali-vosem-igrokov
Из «Краснодара» и «Сочи» в сборную России вызвали восемь игроков
Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным определился с составом национальной сборной на сентябрьский сбор. В списке 49 игроков.

Из «Краснодара» вызваны вратари Матвей Сафонов и Станислав Агкацев, защитник Сергей Волков, полузащитники Александр Черников и Никита Кривцов.

Из «Сочи» в сборную отправятся защитники Артем Макарчук и Вячеслав Литвинов, полузащитник Кирилл Кравцов.

Учебно-тренировочный сбор пройдет в Новогорске с 4 по 12 сентября. Планируется, что команда проведет два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта, сообщает Sports.ru.

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