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Из горящей многоэтажки в Краснодаре эвакуировали 40 человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-goryashhej-mnogoetazhki-v-krasnodare-evakuirovali-40-chelovek
Из горящей многоэтажки в Краснодаре эвакуировали 40 человек
Фото t.me/shanhai_krasnodar

Пожар на улице Московской начался 10 марта около 14:40. Фото с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

На кадрах видно, что пламя окутало часть балкона на четвертом этаже девятиэтажки.

Пожарные прибыли на место в 14:49. Они выяснили, что возгорание произошло на площади 4 кв. м. В 14:51 пожар локализовали, а в 14:53 полностью ликвидировали. Пострадавших нет, из здания эвакуировали 40 человек.

Возгорание ликвидировали 11 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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