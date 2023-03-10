Из горящей многоэтажки в Краснодаре эвакуировали 40 человек
Происшествия
10.03.2023 20:00
Пожар на улице Московской начался 10 марта около 14:40. Фото с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.
На кадрах видно, что пламя окутало часть балкона на четвертом этаже девятиэтажки.
Пожарные прибыли на место в 14:49. Они выяснили, что возгорание произошло на площади 4 кв. м. В 14:51 пожар локализовали, а в 14:53 полностью ликвидировали. Пострадавших нет, из здания эвакуировали 40 человек.
Возгорание ликвидировали 11 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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