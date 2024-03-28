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Из горящего здания в Темрюкском районе эвакуировали 10 человек

Происшествия
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Из горящего здания в Темрюкском районе эвакуировали 10 человек
Фото t.me/temruk_info

Пожар произошел вечером 28 марта на улице Комарова в поселке Приазовском, в Патриаршем подворье при храме в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов».

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона в 20:11. По прибытии на место оперативные подразделения установили, что пожар произошел на мансардном этаже здания на площади 350 кв. м.

В 21:40 возгорание локализовали, из здания эвакуировали 10 человек. На месте работают 18 человек и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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