Крыша частного дома загорелась на улице Искра в Сочи

Сообщение о возгорании дома на улице Искра в микрорайоне Кудепста поступило в МЧС 28 марта в 7:50.

На место прибыли пожарные подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. В 8:05 пожар локализовали, в 8:22 — потушили открытый огонь. В 8:30 пожар полностью ликвидировали. Его площадь составила 100 кв. м.

На месте работали 5 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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