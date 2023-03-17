Из Google Play 17 марта исчезли мобильные приложения банков России

Все удаленные с платформы приложения российских банков находились под ограничениями. Санкции в отношении банков ввело Министерство юстиции США 24 февраля 2023 года.

Из магазина пропали мобильные банки «Уралсиб», «Левобережный», «Зенит», «СДМ-банк», «Санкт-Петербург», «УБРиР», «Ланта-банк», «Металлинвестбанк», «Приморье». Помимо удаленных приложений, санкциям подверглись МТС-банк и МКБ.

Пресс-служба банка «Санкт-Петербург» в Telegram-канале сообщила, что веб-версия интернет-банка и ранее установленное мобильное приложение функционирует в штатном режиме и без ограничений. Также добавлены инструкции по альтернативной установке приложения для физических и юридических лиц через QR-код.

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