Акции банков и компаний США рухнули после выступления Байдена

На днях власти штата Калифорнии закрыли банк Silicon Valley Bank. Это стало крупнейшим банкротством банка в США с 2008 года.

Финансовый крах SVB произошел из-за роста учетной ставки федерального резерва США. Это повлекло обесценивание активов, содержащихся на балансе различных финансовых институтов. Спустя пару дней из-за системных рисков власти закрыли еще один крупный банк США — Signature Bank из Нью-Йорка.

На фоне этих резонансных событий президент США Джо Байден экстренно обратился к гражданам. Он заявил, что американцы могут быть уверены в том, что банковская система страны остается в безопасности, а банковские депозиты граждан США остаются полностью доступны для них. Президент США подчеркнул, что финансовые потери не затронут налогоплательщиков, а виновных в кризисе уволят.

После выступления Байдена акции ряда банков и компаний США резко пошли вниз. Так, после начала торгов снизились акции компаний: Western Alliance, -75%, First Republic, -65% Zions Bancorp, -43%, PacWest, -41%, Comerica, – 33%.

Рынки Европы моментально отреагировали на падение банковского сектора США. Основные фондовые индексы снизились. Так, немецкий DAX снизился на 3,04%, французский CAC 40 — на 2,9%, а британский FTSE 100 — на 2,58%, сообщает «Прайм».

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