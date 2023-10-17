Из четырех погибших при пожаре в Краснодарском крае — двое детей

Возгорание произошло в частном доме в хуторе Сапова Балка Брюховецкого района вечером 16 октября.

При тушении пожара спасатели обнаружили тела четырех человек, среди которых двое несовершеннолетних. По факту гибели людей следователи возбудили уголовное дел о причинении смерти по неосторожности по ч.3 ст. 109 УК РФ. Прокуратура организовала проверку и поставила на контроль расследование уголовного дела.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе причину возникновения пожара. По итогам проверки дадут оценку соблюдения пожарной безопасности в доме, а также воспитанию и условиям жизни детей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Информация о пожаре в частном доме в хуторе Сапова Балка поступила диспетчеру в 21:49. Спасатели прибыли на место через 12 минут и установили, что жилом доме произошло возгорание на площади 81 кв. метр. В 22:04 пожар локализовали, а в 22:41 полностью потушили. В ликвидации возгорания принимали участие 32 человека и 12 единиц техники.

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