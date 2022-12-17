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Из четырех аварийных домов в Тихорецком районе переселили 62 человека

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-chetyreh-avarijnyh-domov-v-tihoretskom-rajone-pereselili-62-cheloveka
Из четырех аварийных домов в Тихорецком районе переселили 62 человека
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Расселение и выплаты компенсаций ведут по нацпроекту «Жилье и городская среда».  Дома были признаны аварийными до 1 января 2017 года, они  подлежат сносу.

В ходе реализации программы владельцам 21 квартиры выплатили возмещение за аварийное жилье. Еще трое собственников получили благоустроенные жилые помещения.

«Адресная программа, участником которой стал Тихорецкий район, позволила улучшить жилищные условия для граждан, проживающих в аварийном жилье, общая площадь которого составила почти 1,2 тыс. кв. метров. Новый год эти семьи будут встречать уже в комфорте», – рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник.

За прошлый год в Краснодаре, Армавире, Ленинградском и Северском районах расселили 420 человек из 170 жилых помещений, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Славянском районе досрочно выполнили план переселения из аварийного жилья.

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