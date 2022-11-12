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Из больницы выписали еще одного пациента, пострадавшего при падении самолета в Ейске

Происшествия
12.11.2022 10:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-bolnitsy-vypisali-eshhe-odnogo-patsienta-postradavshego-pri-padenii-samoleta-v-ejske
Из больницы выписали еще одного пациента, пострадавшего при падении самолета в Ейске
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По данным на 12 ноября, на лечении остается один пострадавший.

В тяжелом состоянии остается ребенок. Он находится в детской краевой клинической больнице в Краснодаре.

«Пациенту оказывают необходимую медицинскую помощь для выздоровления и восстановления», — сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

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