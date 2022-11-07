Из Анапы в Керчь 8 ноября в связи с закрытием Крымского моста запустят дополнительный поезд

Из Анапы в Керчь 8 ноября в связи с закрытием Крымского моста запустят дополнительный поезд

Дополнительный рейс запустят на период ограничения проезда автомобилей по Крымскому мосту. Об этом рассказал врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

«Движение поездов будет осуществляться в штатном режиме. При этом в указанный период будет добавлен еще один летний рейс пригородного поезда «Анапа — Керчь», — рассказал Лукашенко эфире телеканала «Россия 24».

По словам врио главы ведомства, движение автобусов будет временно приостановлено, они останутся на автостанциях Крыма. По Крымскому мосту ежесуточно в обоих направлениях проезжают около 5 тыс. автомобилей, сообщает «Интерфакс-Юг».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Крымском мосту из-за проведения ремонтных работ 8 ноября с 4:00 до 16:00 перекроют движение транспорта.