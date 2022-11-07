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Из Анапы в Керчь 8 ноября в связи с закрытием Крымского моста запустят дополнительный поезд

Общество
07.11.2022 14:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-anapy-v-kerch-8-noyabrya-v-svyazi-s-zakrytiem-krymskogo-mosta-zapustyat-dopolnitelnyj-poezd
Из Анапы в Керчь 8 ноября в связи с закрытием Крымского моста запустят дополнительный поезд

Дополнительный рейс запустят на период ограничения проезда автомобилей по Крымскому мосту. Об этом рассказал врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

«Движение поездов будет осуществляться в штатном режиме. При этом в указанный период будет добавлен еще один летний рейс пригородного поезда «Анапа — Керчь», — рассказал Лукашенко эфире телеканала «Россия 24».

По словам врио главы ведомства, движение автобусов будет временно приостановлено, они останутся на автостанциях Крыма. По Крымскому мосту ежесуточно в обоих направлениях проезжают около 5 тыс. автомобилей, сообщает «Интерфакс-Юг».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Крымском мосту из-за проведения ремонтных работ 8 ноября с 4:00 до 16:00 перекроют движение транспорта.

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