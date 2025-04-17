Иудово дерево зацвело в Страстную неделю в Сочи

Багряник или церцис европейский, он же Иудово дерево, расцвело в парке «Ривьера». Об этом сообщили 17 апреля.

Багряник привлекает внимание посетителей не только ярко-розовыми собранными в пучки цветками, но и тем, что бутоны распускаются на ветках до появления листвы.

Иудово дерево может достигать в высоту до 15 м, имеет шаровидную или шатровидную крону, ствол часто искривленный и покрыт корой почти черного цвета. Листья округлые, до 13 см в диаметре, матово-зеленые сверху и сизые снизу. Цветки собраны в пучки по 3—6 штук. К осени на их месте вызревают бобы длиной 7—10 см.

Название «Иудово дерево», согласно одной из легенд, связано в тем, что именно на этом дереве, а не на осине, бузине или рябине, свел счеты с жизнью Иуда Искариот, предавший Христа. Якобы до этого события цветы на дереве были белыми, но после сменили цвет на ярко-розовый.

Есть и другая версия, по которой название дерева связано с местом, откуда его привезли в Европу, а именно к древней Иудее (территория современных Палестины и Израиля). Таким образом название восходит к французскому Judée, сообщает пресс-служба Краснодарского регионального отделения Русского географического общества.

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