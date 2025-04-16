Парк «Южные культуры» в Сочи перешел на летний режим работы

С 16 апреля кассы парка «Южные культуры» будут работать с 9:00 до 18:00.

По летнему режиму закрывается парк в 19:00, сообщает пресс-служба ФБГУ «Кавказский государственный природный биосферный заповедник» в Telegram.

«Южные культуры» —- один из старейших парков на Черноморском побережье. Он был заложен в 1910 году. В парке собрана одна из самых крупных в России коллекций экзотических растений, собранных со всего мира. В настоящее время в коллекции парка насчитывается 638 видов растений.

Располагается парк «Южные культуры» в Адлерском районе Сочи — на улице Нагорный тупик, 13/3Б.

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