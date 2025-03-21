Итоги за 2024 год подвели на заседании антинаркотической комиссии в Краснодаре

Благодаря видеосвязи участие в расширенном заседании антинаркотической комиссии приняли более 700 человек. Это представители муниципалитетов и администрации края.

В прошлом году число наркозависимых на Кубани снизилось на 3,5% по сравнению с 2023 годом. На встрече говорили и о контроле продажи психотропных лекарственных препаратов.

«Ситуацию с аптечной наркоманией необходимо держать под контролем. Попрошу в этом году продолжить информационную работу с аптечными организациями, необходимо активнее информировать родительскую общественность о пагубном влиянии бесконтрольного потребления некоторых лекарственных препаратов», — отметил вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.

Сейчас Росздравнадзор проводит работу по соблюдению правил отпуска лекарственных препаратов. Кроме того, в крае проводится работа по привлечению молодежи и волонтеров к пропаганде здорового образа жизни.

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