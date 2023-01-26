Итоги реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2022 году подвели на Кубани

В общей сложности в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Краснодарском крае реализуют порядка 100 проектов.

В 2022 году по нацпроекту в Новороссийске завершили строительство систем водоотведения и канализационных очистных сооружений мощностью 3 тыс. куб. м в сутки от села Большие Хутора до села Абрау-Дюрсо.

По словам врио министра курортов Кубани Михаила Зарицкого, этот коллектор будет способствовать улучшению экологической ситуации в районе озера Абрау.

«Построенный коллектор имеет важное социально-экономическое значение не только для села Абрау-Дюрсо, но и для региона в целом. Современная система позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в районе озера Абрау, которое ежегодно посещают более 1 млн туристов. Строительство канализационного коллектора будет способствовать созданию гостиничных комплексов, объектов сервисной, спортивно-оздоровительной, культурно-познавательной и торговой инфраструктуры», — сказал Зарицкий.

В рамках нацпроекта предпринимателям предоставили субсидии на реализацию проектов в санаторно-курортной и туристической сфере. К началу летнего курортного сезона в регионе планируют возвести 14 гостиниц вместимостью свыше 450 номеров. Их построят на побережье и в предгорных районах. Помимо этого на субсидии оборудуют 13 автокемпингов и 14 пляжей. Девять средств размещения планируют оборудовать подогреваемыми бассейнами. Это позволит принимать отдыхающих круглый год.

Кроме того, в Краснодарском крае разработали первый региональный маршрут, который получил статус национального. Маршрут «Винные дороги Краснодарского края» включает в себя свыше 200 туробъектов. Маршрут уже посетили первые группы туристов.

Еще пять турмаршрутов разработали в Северском районе, Анапе и Геленджике. Там провели работы по созданию и развитию доступной среды для людей с ОВЗ и создали шесть электронных путеводителей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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