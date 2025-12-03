Итоги работы в 2025 году подвели в Общественной палате Краснодарского края

Губернатор Вениамин Кондратьев принял участие в расширенном заседании по итогам работы Общественной палаты региона в 2025 году. Его провела председатель организации Любовь Попова.



В заседании также участвовал спикер Заксобрания Юрий Бурлачко, в зале присутствовали заместители главы региона, правозащитники и партнеры краевой Общественной палаты. Глава региона поблагодарил сотрудников Общественной палаты за работу, направленную на сохранение стабильности в регионе.

«Общественная палата Краснодарского края — это эффективная площадка для открытого и конструктивного диалога общества с бизнесом и властью. Вы помогаете развивать экономику, меняете жизнь кубанцев к лучшему. Вместе мы прошли через вызовы пандемии, противостоим давлению санкций», — отметил Кондратьев.

Он напомнил, что в конце прошлого года край столкнулся с еще одним испытанием — разливом нефтепродуктов в Черном море. Последствия этой экологической катастрофы Анапа и Темрюкский район ощущают до сих пор. С момента трагедии вокруг ЧС было много недостоверной информации. Однако сотрудники Общественной палаты выезжали в зону ЧС, общались с людьми и старались донести достоверную информацию.

«В центре вашего внимания — помощь участникам СВО, их семьям. Сейчас на первый план выходят вопросы реабилитации и создания условий для самореализации наших защитников», — сообщил Кондратьев.

Губернатор также отметил работу общественной палаты по консолидации некоммерческих, социально ориентированных организаций региона. В 2025 году грантовую поддержку получили более 300 проектов на общую сумму 600 млн рублей. Кроме того, на реализацию проектов инициативного бюджетирования направили 1 млрд рублей.

Подробно о ключевых направлениях работы палаты рассказала ее председатель Любовь Попова. По ее мнению, поддержка гражданских инициатив должна быть направлена на укрепление экономики, суверенитета, единства общества. А также на выявление источников социальной напряженности, создание адекватных путей решения проблем.

«Это осуществляется посредством общественных проверок, привлечения специалистов из различных сфер гражданского общества в экспертные и консультационные советы при органах власти. Мы также проводим общие мероприятия и публичные слушания по вопросам социально-экономического развития региона, участвуем в обсуждении национальных проектов, законопроектов, открытых дискуссий по системным проблемам, совместной с органами власти выработке решений и их реализации», — отметила Попова.

Она подчеркнула, что в текущей международной обстановке особую стратегическую важность приобретают сохранение межнационального и межконфессионального мира и единства, а также экономическая и демографическая устойчивость. Общественная палата выделяет в числе приоритетных направлений возвращение бойцов СВО в мирную жизнь. Речь идет об адаптации и переобучении. Необходимо укрепить взаимодействие с Фондом защитников Отечества, оказать поддержку ТОС.

Губернатор Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко наградили членов краевой Общественной палаты. Их отметили за активное участие в проведении единого дня голосования в сентябре. Около 20 человек получили медали «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края», почетные грамоты и благодарственные письма.

«Общественная палата края играет ключевую роль в развитии гражданского общества. Сегодня в условиях вызовов и санкций эта работа важна, она способствует снижению напряжения в обществе и обеспечивает стабильность», — пояснил Бурлачко.

Он добавил, что ЗСК и общественную палату связывают давние деловые отношения. Во всех комитетах ЗСК есть консультативные советы, в которые входят члены палаты.

Следующее пленарное заседание пройдет в начале 2026 года. Его посвятят работе муниципальных общественных палат. Опыт Кубани по развитию этого института считают передовым, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

