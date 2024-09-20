Итоги работы нового военно-палаточного лагеря для детей подвели в ВДЦ «Смена»

Во Всероссийском детском центре «Смена» подвели итоги первой летней кампании военно-патриотического палаточного лагеря «Рубеж». Аналогов такого места в России нет. В этом году он впервые распахнул двери для школьников со всей страны. За две недели там участники смены смогли отдохнуть, научиться новому и пройти несколько испытаний. Как это было, узнала корреспондент «Кубань 24» Виктория Саввина.

Девятиклассница Анастасия Шкамарда в лагерь «Рубеж» приехала из Кемеровской области. Военно-патриотической подготовкой школьница занимается давно, состоит в движениях «Юнармия» и клубе «Десантник». Настя уверена, что все навыки, которые она приобретает здесь, обязательно помогут ей в будущей карьере. Ведь работать она хочет в правоохранительных органах.

«Мне очень нравится лагерь. Тут весь день загруженный, очень много мероприятий. Много медицины, которая может везде пригодиться, и полоса препятствий есть, где вырабатывается выносливость», — делится участница смены военно-патриотического лагеря «Рубеж» Анастасия Шкамарда.

Для антуража дети даже живут в настоящих палатках, но усовершенствованных — с обогревом и удобными кроватями.

Итоги проведения смены подвели уже за круглым столом, на котором спикерами стали писатели, военные, руководители детских движений и представители духовенства. Поделиться впечатлениями смогли и дети из предыдущих смен по видеосвязи. Выслушав мнения, руководители задали вектор развития лагеря на следующий год.

«В этом году было семь палаток и 30 детей в смену. Мы будем стараться сделать так, чтобы в следующем году эти цифры увеличились в два раза. Готовы подойти к проекту, к реализации на базе «Смены» переподготовки учителей ОБЖ», — рассказывает директор ВДЦ «Смена» Игорь Журавлев.

Тем временем воспитанники последнего в 2024-м седьмого потока подводили свои итоги.

«В конце смены прошла зарница. Здесь это своеобразный экзамен: дети показывают все, чему научились за две недели, например, преодолевать препятствия по-пластунски», — сообщает корреспондент «Кубань 24» Виктория Саввина.

Пройти полосу препятствий, оказать первую помощь, собрать и разобрать автомат — все надо сделать, укладываясь в армейские нормативы. И за две недели школьники освоили эти навыки на «отлично». Таких результатов дети смогли добиться благодаря работе опытных инструкторов. В их числе — Павел Лялин. Он 20 лет провел «в погонах»: служил в спецподразделениях ФСИН России, участвовал в контртеррористических операциях в Чечне. Теперь он на пенсии.

«Все дети разные, все забавные, но вместе с этим — очень нацеленные, я бы даже сказал, заряженные ребята. Мы стараемся дать им базовые ценности: дружба, коллективизм, сила», — делится инструктор-методист регионального отделения центра «Воин» Свердловской области Павел Лялин.

За две недели дети стали очень близки. По их словам, такую полезную смену они будут вспоминать с теплотой.

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