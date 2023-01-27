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Итоги федерального проекта «Чистая вода» за 2022 год подвели в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/itogi-federalnogo-proekta-chistaya-voda-za-2022-god-podveli-v-krasnodarskom-krae
Итоги федерального проекта «Чистая вода» за 2022 год подвели в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Федеральный проект «Чистая вода» является частью нацпроекта «Жилье и городская среда». В рамках проекта возводятся очистные сооружения и ведется обеспечение людей питьевой водой.

В 2022 году в рамках программы завершили строительство очистных сооружений в Горячем Ключе. Это позволило улучшить водоснабжение в домах более чем 40 тыс. жителей города.

«Продолжаем работы в Темрюке, Крыловском, Каневском, Ленинградском районах. После запуска водозаборов чистой питьевой водой будут обеспечены порядка 136 тыс. жителей этих населенных пунктов», — сказал замглавы Кубани Андрей Прошунин.

Очистные сооружения в Горячем Ключе построили и ввели в эксплуатацию в декабре прошлого года. Модернизированные водоочистные сооружения и станция очистки помогли улучшить качество централизованного водоснабжения как жилых домов, так и соцучреждений. В их числе восемь детсадов, четыре школы, две спортшколы, дом культур, ледовый дворец, поликлиника и больница.

Работы в Темрюке, Крыловском и Каневском районах планируют завершить до конца текущего года. Завершение работ в Ленинградском районе намечено на 2024 год, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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