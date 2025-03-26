Большое социальное строительство, возрождение промышленности, рекордные урожаи и многое другое произошло в Краснодарском крае за последние десять лет.

Десять лет назад губернатор запланировал не косметический ремонт, а капитальную перепланировку. Сегодня Кубань показывает результаты. И за каждым таким — стратегическое решение Вениамина Кондратьева. Регион пожинает плоды стратегии, где стабильность — не синоним застоя, а условие роста.

Десять лет работы губернатора всем запомнится — как эпоха социального рывка. Сегодня Кубань доказывает: социальные проблемы можно решить системно. За каждым результатом — тысячи судеб, которые изменились благодаря губернаторским инициативам. Когда-то очереди в школы и поликлиники казались вечными, а фельдшерские пункты в селах были устаревшими.

За десятилетие Кубань совершила рывок: 105 новых школ, 213 детских садов, 248 современных ФАПов и офисов ВОП.

А 2024 год стал для региона символичным рубежом — впервые за долгие годы здесь построили восемь поликлиник, открыли второе дыхание для системы здравоохранения.

На этот год планы не менее амбициозные: ведут работу над 149 социальными объектами.

За эти десять лет Вениамин Кондратьев поменял сам принцип застройки: ни один ЖК теперь не строят без соответствующей инфраструктуры: медучреждения в шаговой доступности, школа — прямо во дворе. Такие правила стройки — на благо жителей.

Доступное образование в городе и на селе — такой принцип стратегии губернатора. Чтобы привлечь больше специалистов в глубинку, он ввел уникальный инструмент — 1 млн на первоначальный взнос по ипотеке. Педагоги, а также врачи и соцработники покупают жилье и остаются работать в станицах региона.

Губернатор сделал акцент на масштабных проектах. Венцом образовательной системы региона стала школа для талантливых детей «Поколение». Еще один центр притяжения для одаренной и патриотичной молодежи, который возвели по предложению губернатора, центр «Патриот». Здесь воспитывают сильное духом и телом новое поколение.

Главной ценностью в регионе по-прежнему остается семья. Вениамин Кондратьев ежегодно увеличивает число мер поддержки для многодетных. В копилке семейной политики — от бесплатного проезда для детей до льготного питания, а одной из последних инициатив губернатора стала разработка программы повышения демографии. Многодетным семьям должно быть комфортно жить и развиваться в крае, уверен губернатор.

Для здоровой жизни семей увеличилось не только количество, но и качество медицинских учреждений. Чтобы диагностировать заболевания на ранних стадиях, губернатор распорядился в каждую районную больницу поставить аппарат КТ. Технологии, за которыми раньше ехали в региональную столицу, теперь в шаговой доступности. Появляется новая очередь флагманской ККБ № 1, строят реабилитационный центр для бойцов СВО, где восстанавливают не только тела, но и веру в будущее — все это часть системы кубанского здравоохранения.

В здоровом теле должен быть здоровый дух, поэтому в регионе пишут новую спортивную историю. В каждом муниципалитете строят многофункциональные центры, а самбо становится обязательным уроком в школе. Центры единоборств, где изучают философию силы без агрессии, появляются в регионе. Губернатор выстроил систему, где ее вершиной становится Дворец самбо. Здесь состязаются чемпионы, но главное, сюда может прийти любой ребенок.

Все эти блага цивилизации связала мощная инфраструктура. В регионе заложили фундамент жизни: система водоснабжения, дорожное хозяйство, энергетика, газификация претерпели изменения. Вениамин Кондратьев начал с обязательного пятипроцентного обновления сетей, которые задействованы в водоснабжении и водоотведении, затем взялся за групповые сооружения — начали реконструкцию Троицкого, Таманского и Ейского водопроводов. Заработала и программа социальной догазификации, когда отдельные категории граждан могут бесплатно провести газ внутри своего участка.

Начали стелить новый асфальт — сотни километров обошли крупные районные центы, как это было в Тимашевске и станице Ленинградской, растянулись между районами Кубани. При Вениамине Кондратьеве построили новый Яблоновский мост, дорогу на Крым, впервые берутся за решение проблемы пробок в Краснодаре — программа, которая включает новые дороги, развязки, эстакады.

Бетонные артерии питают кубанский бизнес. Совершенно новая эпоха началась для промышленности. За эти десять лет в регионе появляется сеть промышленных парков и индустриальных кластеров, начинает работать Фонд развития промышленности. Для производителей начинается новая эра, где государство выступает надежным партнером и гарантом уверенного будущего.

Ключевое решение губернатора о запрете перевода земель, где стояли заводы, в иные категории использования — открыло дорогу для развития. Теперь на месте старых цехов вырастают современные производства, а не торговые центры.

Традиционная для региона отрасль АПК заново переродилась. Поддерживают сельхозкооперативы, фермеры объединяются, чтобы получить еще больше мер поддержки от государства. Им предоставляют земли без торгов, выплачивают субсидии.

Так, революционным стало решение компенсировать 4 рубля за каждый литр молока — в результате Кубань заняла первое место по производству питьевого и второе по производству — сырого. Региональная аграрная сфера развивается по федеральным меркам: крупные центры включаются в разработку технологий. Вместе с «Иннопрактикой» началась разработка программы геномной селекции КРС — это ювелирная работа с ДНК, где каждый ген — вклад в продовольственную безопасность страны.

Вместе с Курчатовским институтом началось исследование виноградопригодных земель. Возрождению культуры кубанского вина отвели особое место за это десятилетие. Земли, где колосится лоза, перевели в статус особо ценных. Вениамин Кондратьев также инициировал закон о российском вине на федеральном уровне. Теперь оно может производиться только из винограда, выращенного на территории страны, ему также присваивают географическое наименование. За десять лет в регионе увеличили площадь виноградников на 6,5 тыс. га, сегодня они составляют 31,5 тыс. га. Также в четыре раза увеличили производство саженцев. В итоге производство только игристых вин выросло более чем в 2,5 раза.

С прицелом на будущее в регионе продолжили чтить традиции предков. Начался расцвет казачьей культуры и экономики. Вениамин Кондратьев для начала выстроил систему казачьего воспитания — с обучением традиционным ценностям в детском саду, а затем в школе и после — в вузе. Создал Союз казачьей молодежи, чтобы объединить юных патриотов. Губернатор не стал превращать культуру в музейный экспонат, вместо этого он дал ей экономическое измерение. Казакам предоставили земли и организовали рынки. Здесь выращивают экопродукты, разводят лошадей.

За эти десять лет в крае началась региональная инвентаризация. В крупных городах разработали и утвердили новые генпланы. В документах отобразили существующие зеленые зоны и территории с особыми условиями использования, зарезервировали участки для новых парков и скверов, объектов социальной инфраструктуры.

Появляются новые масштабные проекты Кондратьева — Дворец водных видов спорта, кадетские корпуса. Реконструируют любимые кубанцами объекты — Краснодарский цирк, стадион «Динамо», исторические памятники, начали работы на «Малой земле» в Новороссийские. Кроме того, стартовал разработка программы Азовского побережья. Запретом строить жилые дома в 500-метровой зоне губернатор дал зеленый свет расцвету туриндустрии — здесь будут не балконы с видом на море, а экоотели, велодорожки и здравницы.

Для лидеров здесь появились все возможности для роста. Кадровые конкурсы, состязания для талантливой молодежи. Все создано для того, чтобы вырастить новое поколение, которое будет строить будущее региона с уважением к славному прошлому. Краснодарский край за последние десять лет превратился в фабрику талантов, где не ищут готовых звезд, а выращивают их с нуля. Вениамин Кондратьев понимает, чтобы регион плодоносил идеями, нужна не просто почва, а целая экосистема — и она уже работает. Школы, казачьи рынки, больницы, дороги-артерии, виноградники-бренды — все это не разрозненные достижения, а звенья одной цепи.

Итог десятилетия не в цифрах и отчетах, а в людях, которые перестали уезжать, и остаются на Кубани. В семьях, которые рожают третьих детей, зная, где те будут учиться. В фермерах, которые продают не зерно, а готовый продукт. И главный урожай реформ десятилетия — еще впереди.

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