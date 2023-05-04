IT-компании попросили правительство упростить прием иностранцев на работу в России

Российские IT-компании обсуждают с Минцифры возможность за свой счет оплачивать переезд разработчиков в РФ и просят упростить процедуру приема на работу зарубежных специалистов. Сейчас иностранным соискателем даже для удаленки необходимо получать разрешение на работу.

Одной из главных проблем эксперты назвали процедуру получения права на работу в России, на которую при условии правильной подачи документов нужно потратить около двух месяцев. Также при приеме иностранного специалиста вне зависимости от того, удаленно или нет он будет работать, требуется разрешение. При этом оно может быть аннулировано, если специалист не находится в РФ более полугода.

Представители Минцифры отметили, что в отрасли есть достаточно действующих послаблений: для иностранных специалистов предусмотрена упрощенная процедура получения временного видa на жительство и трудоустройства внутри страны. При этом в министерстве сообщили, что к ним не поступало запросов на упрощение процедуры приема на работу иностранных специалистов, работающих удаленно.

В начале года ведомство вместе с профильными ассоциациями подготовило пакет мер по возвращению IT-специалистов в Россию. Он включал в себя оплату авиабилетов, гарантированную бронь от армии, а также повышение налогов для сотрудников, работающих из других стран, сообщает «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».

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