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Число занятых в IT-отрасли в России выросло на 12%

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/chislo-zanyatyh-v-it-otrasli-v-rossii-vyroslo-na-12
Число занятых в IT-отрасли в России выросло на 12%
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом заявил 17 апреля замглавы Минцифры Максим Паршин в ходе парламентских слушаний комитета по просвещению в Госдуме.

По его словам, за 2022 год число занятых в IT-отрасли увеличилось до 761 тыс. человек — на 12%.

«Зарплаты увеличились на 19%, и зарплата в IT в два раза выше, чем в среднем по экономике. Но в то же время дефицит кадров в IT-сфере колоссальный. Основная, а часто единственная проблема, которая есть — это кадры. Это тот стеклянный потолок, в который упирается IT-бизнес: дайте нам людей», — цитирует Максима Паршина РИА «Новости».

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