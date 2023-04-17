Число занятых в IT-отрасли в России выросло на 12%
Экономика
17.04.2023 13:04
Об этом заявил 17 апреля замглавы Минцифры Максим Паршин в ходе парламентских слушаний комитета по просвещению в Госдуме.
По его словам, за 2022 год число занятых в IT-отрасли увеличилось до 761 тыс. человек — на 12%.
«Зарплаты увеличились на 19%, и зарплата в IT в два раза выше, чем в среднем по экономике. Но в то же время дефицит кадров в IT-сфере колоссальный. Основная, а часто единственная проблема, которая есть — это кадры. Это тот стеклянный потолок, в который упирается IT-бизнес: дайте нам людей», — цитирует Максима Паршина РИА «Новости».
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