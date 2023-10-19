Истребители Су-27 развернули три британских самолета в небе над Черным морем

Три воздушные цели, приближающиеся к государственной границе России над акваторией Черного моря, заметили днем 19 октября.

Для защиты госграниц и опознавания воздушных целей в небо подняли два истребителя Су-27 из состава сил, дежурных по противовоздушной обороне.

Приблизившись в небе к целям, экипажи российских истребителей выяснили, что к границам РФ приблизились самолет разведки и РЭБ RC-135 и два многоцелевых истребителя Typhoon из состава сил ВВС Великобритании. Заметив пару Су-27, британские самолеты развернулись и отдалились от границ РФ.

«Российские самолеты благополучно вернулись на аэродром базирования. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено», — говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

В ведомстве добавили, что российские истребители выполнили полет, строго соблюдая международные правила пользования воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря. Опасного сближения с иностранными самолетами не было.

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