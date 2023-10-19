Беспилотник-разведчик США Global Hawk подал сигнал тревоги над Черным морем
Происшествия
19.10.2023 13:13
По данным сервиса Flightradar24, американский разведывательный беспилотник Global Hawk 19 октября находился над акваторией Черного моря рядом с Крымом.
Беспилотник подал сигнал бедствия 7600, что означает потерю связи.
После этого дрон США развернулся и направился в сторону Сицилии, где находится авиабаза НАТО Сигонелла, на которой базируются американские беспилотники, сообщает телеканал «360».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 октября над акваторией Черного моря заметили беспилотник RQ-4B Global Howk ВВС США. В воздух подняли истребитель Су-27. При приближении российского истребителя беспилотник-разведчик развернулся в сторону от российской воздушной границы.