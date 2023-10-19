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Беспилотник-разведчик США Global Hawk подал сигнал тревоги над Черным морем

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/amerikanskij-bespilotnik-razvedchik-global-hawk-podal-signal-trevogi-okolo-kryma
Беспилотник-разведчик США Global Hawk подал сигнал тревоги над Черным морем
Беспилотник-разведчик США Global Hawk подал сигнал тревоги над Черным морем

По данным сервиса Flightradar24, американский разведывательный беспилотник Global Hawk 19 октября находился над акваторией Черного моря рядом с Крымом.

Беспилотник подал сигнал бедствия 7600, что означает потерю связи.

После этого дрон США развернулся и направился в сторону Сицилии, где находится авиабаза НАТО Сигонелла, на которой базируются американские беспилотники, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 октября над акваторией Черного моря заметили беспилотник RQ-4B Global Howk ВВС США. В воздух подняли истребитель Су-27. При приближении российского истребителя беспилотник-разведчик развернулся в сторону от российской воздушной границы.

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