Беспилотник-разведчик США Global Hawk подал сигнал тревоги над Черным морем

По данным сервиса Flightradar24, американский разведывательный беспилотник Global Hawk 19 октября находился над акваторией Черного моря рядом с Крымом.

Беспилотник подал сигнал бедствия 7600, что означает потерю связи.

После этого дрон США развернулся и направился в сторону Сицилии, где находится авиабаза НАТО Сигонелла, на которой базируются американские беспилотники, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 октября над акваторией Черного моря заметили беспилотник RQ-4B Global Howk ВВС США. В воздух подняли истребитель Су-27. При приближении российского истребителя беспилотник-разведчик развернулся в сторону от российской воздушной границы.