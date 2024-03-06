Истребитель Су-30 ВКС РФ развернул три самолета Великобритании над Черным морем

Российские силы ПВО 6 марта заметили над акваторией Черного моря три воздушные цели, которые приближались к государственной границе РФ.

В связи с этим в воздух подняли истребитель Су-30. Приблизившись к воздушным целям экипаж российского самолета выяснил, что это военные самолеты Великобритании: RC-135 и два истребителя «Тайфун». Заметив российский истребитель, британские самолеты развернулись и отдалились от границ РФ.

После этого Су-30 вернулся на аэродром. Экипаж истребителя выполнил полет в строгом соответствии с международными нормами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Опасного сближения и пересечения воздушных трасс не произошло, сообщает Министерство обороны РФ.

Читайте также: истребитель Су-27 ВКС РФ 5 марта сопроводил три французских военных самолета над Черным морем. Экипаж Су-27 выполнил полет в строгом соответствии с международными нормами использования воздушного пространства над нейтральными водами.