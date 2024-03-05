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Истребитель Су-27 ВКС РФ сопроводил три французских самолета над Черным морем

Политика
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Истребитель Су-27 ВКС РФ сопроводил три французских самолета над Черным морем
Фото vladtime.ru

Вечером 5 марта российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три воздушные цели, приближающиеся к государственным границам РФ.

Для того, чтобы не допустить нарушения границ России в воздух подняли истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО. Экипаж истребителя приблизился к воздушным целям, которые оказались самолетами ВКС Франции: Е-3Ф и два истребителя «Рафаль-С».

Заметив российский Су-27 французские самолеты развернулись и покинули воздушное пространство над Черным морем. Истребитель благополучно вернулся на аэродром.

Экипаж Су-27 выполнил полет в строгом соответствии с международными нормами использования воздушного пространства над нейтральными водами, сообщает Министерство обороны РФ.

Читайте также: истребители МиГ-31 с «Кинжалами» готовы начать патрулировать Черное море. Об этом сообщил источник, близкий к Минобороны РФ.

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