Историю единственного на Кубани озерного теплохода рассказал его хозяин

Одна из главных достопримечательностей Абрау-Дюрсо — озерный теплоход «Шампань», совершающий часовые прогулки.

Теплоход построили в 1978 году — тогда он был прогулочным судном в Ростове-на-Дону под названием «Атаманский». У теплохода была высокая мачта и декоративные пушки, которые стреляли холостыми снарядами, рассказал художник-краснодеревщик, реставратор и предприниматель Алексей Якушев.

«Все мы видели на старых фотографиях пароходы-колесники, которые были в свое время неким символом царской империи. У меня появилась идея сделать судно, которое будет отображать эпоху, в которой зародилось «Абрау-Дюрсо» как бренд. Собственно, это 1870 год. Прототипом послужил первый русский пароход «Елизавета», построенный на заводе Берда в 1792 году, спущенный на воду в 1815 году. Вот под эту «Елизавету» и стилизована «Шампань», — пояснил Якушев.

Над преображением «Атаманского» в «Шампань» реставратор работал три года. Из Ростова судно везли на трале — перевозка была сложной и дорогой, в частности из-за габаритов теплохода: 18,5 м в длину и 5,5 в ширину.

После транспортировки Якушев с командой заменили почти 50% металлической обшивки, потому что подводная часть подверглась сильной коррозии. Часть деталей заказывали в Америке, другие искали в антикварных лавках — например, иллюминаторы с парохода, до 1902 года курсирующего по Дону, а пять светильников в салоне — из Большого театра.

На воду обновленный теплоход спустили 11 мая 2018 года. Вместе с экипажем он вмещает 40 человек. Первые два года Якушев сам работал на «Шампани», после пытался нанять экскурсовода, но в результате сделал аудиоверсию экскурсии — такой вариант стал наиболее точным источником передачи информации, пишет газета «Жизнь Абрау».

Читайте также: жители Анапы создали настольную игру об истории, культуре и природе курорта.