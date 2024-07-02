Жители Анапы создали настольную игру об истории, культуре и природе курорта

Создать настольную игру жительницу Анапы Марию Полякова подтолкнули любовь к детям и интерес к истории родного города. Помогала ей целая команда: художник-иллюстратор и писатель. Первый тираж — 100 штук. По словам женщины, со временем игра станет лучше.

«У нас сейчас формат А4, но мы сделаем формат А5, чтобы она стала доступнее нашим гостям, чтобы они могли взять с собой и увезти. Сейчас договариваемся о проведении игр в ресторанах, отелях, лаундж-зоне, в местах скопления людей», — делится автор настольной игры «Анапа» Мария Полякова.

Квест состоит из 250 авторских вопросов в пяти разделах.

«Когда писал вопросы, старался внести в них не только долю познавательности, но еще и оттенок юмора. Люди будут не только много интересного узнавать, но еще и улыбаться», — говорит писатель, автор вопросов к игре «Анапа» Сергей Левин.

Задания очень разнообразные: игроки узнают о том, какие медузы обитают в Черном и Азовском морях, какие именитые люди живут в Анапе. Туристы из Карелии уже оценили игру.

«У нас аналогов про наш город или про какой-то из карельских городов нет. Надо подкинуть идею на создание таких образовательно-развлекательных проектов», — отмечает туристка из Карелии Анна Чистякова.

Создатели планируют развивать игру дальше, ежегодно дополняя ее карточками с новыми заданиями.