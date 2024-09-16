Историки просят власти Краснодара сохранить мозаичное панно с завода «Чайка»

На месте бывшего фарфорово-фаянсового завода на улице Новороссийской сейчас идут демонтажные работы. Вскоре на его месте начнут строить аквапарк.

Историки, коллекционеры и общественники обратились к властям города с просьбой сохранить уникальные мозаичное панно, которым украшено одно из административных зданий бывшего завода.

В частности, историки просят включить ранее принадлежавшей Краснодарскому фарфорофаянсовому заводу «Чайка» здания заводоуправления и столовой, облицованные по фасаду большими орнаментальными керамическими фризами с изображениями вазы с цветами, самовара и чайника с чашкой в единый государственный реестр объектов культурного наследия памятников истории и культуры народов РФ.

«Все памятники разработаны творческим коллективом художников ФФЗ «Чайка» в 1962 году. В состав творческого коллектива, создававшего комплекс, входили художники, имеющие звания народных и заслуженных художников СССР, РСФСР, Кубани, неоднократно награждавшиеся правительственными и государственными наградами. Материалы, использованные при создании объектов, также изготавливались на заводе по уникальным, часто авторским технологиям. На часть технологий, способов изготовления имеются авторские свидетельства. Этот факт придает дополнительную значимость объектам именно как части культурного наследия», — пишет известный кубанский коллекционер советской и дореволюционной керамики Ольга Орлынцева на своей странице во «ВКонтакте».

По словам коллекционера, облицовка выполнена в фольклорном стиле, по мотивам народных вышивок крестом. Она выполнена из уникального, почти не имеющего аналогов материала бомзы, который впервые применили именно для облицовки зданий завода «Чайка».

«В декоре комплекса Чайки использована шестигранная бомза. Авторство способа применения бомзы как материала для декоративно-монументальных работ принадлежит художнику завода Н. П.Туркову, подтверждено документами, оформлено в 1962 году как рационализаторское предложение», — пишет Ольга Орлынцева.

Мозаичное панно — эмблема завода на здании заводоуправление выполнено из фарфоровой плитки. Также в список объектов, которые просят сохранить общественники, стела «История Советского Союза» и еще три панно.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на месте недействующего завода «Чайка» планируют построить водноспортивный комплекс с крытым аквапарком, который станет продолжением первого в регионе развлекательного центра «СБС». Сейчас ведутся демонтажные работы корпусов с обязательным сохранением объектов культурного наследия. Расположенные на территории бывшего завода «Чайка» объекты культурного наследия будут сохранены.

Работа по их сохранению ведется при участии научных специалистов и искусствоведов Краснодарского края. В частности, к таким объектам относятся место, где в 1960 году была выпущена первая продукция завода «Чайка», и несколько мозаичных панно, украшавших фасад предприятия. Мазаичные панно планируют перенести в парковую зону и реставрировать.