Водный комплекс с аквапарком построят во второй очереди ТРЦ «СБС» в Краснодаре

На месте недействующего завода «Чайка» планируется строительство водноспортивного комплекса с крытым аквапарком, который станет продолжением первого в регионе развлекательного центра «СБС».

Сейчас ведутся демонтажные работы корпусов с обязательным сохранением объектов культурного наследия.

Водноспортивный комплекс будет включать в себя аквапарк с горками и бассейнами для разных возрастов, банный комплекс и фитнес-центр. Для парковки гостей предусмотрен многоуровневый паркинг. Пропускная способность аквапарка составляет более 3 тыс. человек в сутки, фитнес-центра — более 700 человек.

Расположенные на территории бывшего завода «Чайка» объекты культурного наследия будут сохранены. Работа по их сохранению ведется при участии научных специалистов и искусствоведов Краснодарского края. В частности, к таким объектам относятся место, где в 1960 году была выпущена первая продукция завода «Чайка», и несколько мозаичных панно, украшавших фасад предприятия. Фрески планируется перенести в парковую зону и реставрировать.

Производственные линии завода «Чайка» в Краснодаре прекратили свою работу в 2019 году. Все производство было перенесено в Белореченский район.

Причина остановки по данным городских СМИ — невозможность конкурировать с аналогичными предложениями на рынке, недостаточная эксплуатация, а также несвоевременное проведение текущего ремонта и модернизации производственных мощностей.

После 2019 года цеха бывшего завода «Чайка» пустовали, практически превратившись в деградирующую территорию. Выбор использования площадки под строительство водноспортивного комплекса обусловлен отсутствием подобных сооружений в краевой столице, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе инвестиционно-строительного холдинга AVA Group.