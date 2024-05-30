Историческое здание начала XX века отреставрируют в центре Краснодара

Речь идет о памятнике архитектуры регионального значения «Дом жилой» на углу улиц Гимназической и Рашпилевской.

Особняк в стиле модерн с использованием стилизованного классицистического штукатурного и лепного декора построили в середине 1910 годов. Известно, что здание принадлежало Георгию Азвестопуло и использовался как доходный. Братья Азвестопуло занимались торговлей табаком. В начале 20-х годов XX века особняк муниципализировали. В 1924 году в здании размещался Кубано-Черноморский центральный союз сельскохозяйственных кооперативов. Позже дом использовали в административных целях.

«Здание длительное время находится в неудовлетворительном состоянии. Его судьба волнует многих краснодарцев. Несколько лет управление государственной охраны объектов культурного наследия взаимодействовало с собственниками памятника в целях проведения реставрации. Комплексные работы позволят вновь вовлечь его в хозяйственный оборот», — сказал вице-губернатор Роман Лузинов.

Реставрацию будет контролировать Краевое управление госохраны объектов культурного наследия.

Планируется реставрация фасадов, кованых ограждений балконов, крыльца главного входа заполнение оконных и дверных проемов. Утраченные архитектурные детали воссоздадут по сохранившимся образцам. Кроме того, в здании заменят кровлю, оборудуют систему водоотведения и гидроизоляцию, усилят проемы, отремонтируют чердак. Внутри здания отреставрируют покрытия лестничных маршей и площадок с мозаичным бетоном, кованных ограждений и деревянных перил лестницы, декора арочных проемов и фризов лестничной клетки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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