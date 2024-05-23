Реставрацию Дома архитектора Косякина начали в Краснодаре

Объект культурного наследия регионального значения, известный как Дом архитектора Косякина, находится на улице имени Кондратенко.

Работы выполняют по проекту реставрации, при разработке которого специалисты выполнили необходимые исследования, проанализировали состояние особняка, а также определили реставрационные технологии. Проект получил положительное заключение экспертизы. Краевое управление госохраны объектов культурного наследия выдало разрешение на реставрацию и контролирует ход работ.

Вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов сообщил, что планируется реставрация кирпичной кладки и архитектурного декора фасадов, а также комплекс внутренних работ.

«Утраченные элементы эркера создадут заново. Также восстановят деревянную веранду, проведут реставрацию и воссоздадут покрытие пола из «метлахской» плитки и паркетных полов. Все восстановят по сохранившимся образцам и аналогам, соответствующим эпохе строительства здания, с учетом его стилевых характеристик. Отреставрируют зеркало голландской печи и кованные ограждения внутренних лестниц. Кроме того, усилят конструкции здания, заменят инженерные системы и устроят гидроизоляцию», — сказал Лузинов.

В настоящее время рабочие ремонтируют кровлю особняка.

Особняк в стиле модерн был построен областным архитектором по собственному проекту в 1906 — 1910 годах. Здание уцелело в годы Великой Отечественной войны и использовалось как жилое. Однако владелец особняка на протяжении долгих лет не уделял должного внимания ремонту— историческое здание пришло в аварийное состояние.

Управление госохраны края через суд вернуло объект культурного наследия. В 2022 году с публичных торгов управление выдало новому собственнику охранное обязательство, в котором были указаны сроки проведения работ по реставрации. Управление контролирует их соблюдение, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», объект культурного наследия «Дом жилой архитектора А. П. Косякина, 1906-1910 годы» продали на торгах за 15,2 млн рублей. При этом начальная цена лота составляла 4,9 млн рублей.