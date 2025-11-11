Исторический цвет вернули фасаду Дома культуры в Кущевском районе

Для этого сбили всю штукатурку до кирпича, на последнем слое увидели нужный оттенок, но к нему добавили современности.

Вокалисты из ансамбля «Браво» не устают восхищаться обновленному очагу культуры. Рады и за себя, и за зрителей.

— Море положительных эмоций и впечатлений для зрителя. Нам все нравится.

Внимание этому учреждению краевые власти уделяют с 2017 года. Теперь оно не только красивое, но и безопасное. В обновлении учли исторические интерьеры, например, винтажную десятирожковую люстру, которая отлично вписалась в современность.

«Работаю в этом здании с 1988 года. Такого грандиозного ремонта не было никогда. Нам выделили средства для обновления оборудования, купили экран на сцену и автобус», — говорит начальник управления культуры администрации Кущевского района Елена Рябчевская.

Только недавно завершился первый этап капитального ремонта фасада дворца культуры. Его проводят по национальному проекту «Семья». Полностью до кирпича счистили штукатурку и на первом слое увидели, каким здание было изначально.

«Эту плитку для облицовки цоколя выбирали жители Кущевской из множества вариантов. В фасадную краску строители добавили специальный блеск. Когда солнечная погода, стены дворца буквально искрятся», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Мария Николаева.

В центре народных ремесел в этом году сделали подъемник для маломобильных посетителей и сотрудников.

— Очень нужная вещь. Пользуется спросом у людей с ограниченными возможностями здоровья.

Всего в этом году по национальному проекту «Семья» в регионе ремонтируют пять учреждений культуры. Среди них и музей в Каневской. Скоро его наполнят экспонатами.

«Здесь и фильмы, и презентации, и викторины, на вопросы которых могут отвечать и взрослые, и дети», — отмечает директор Староминского историко-краеведческого музея Анна Жаловага.

Расширились возможности экскурсоводов. Музей в Староминской в юбилейный год получил мультимедийное оборудование по краевой программе. В этом году в ней участвуют 179 учреждений отрасли. Финансовая поддержка учреждений культуры на Кубани за последние 10 лет выросла в 180 раз.

Читайте также: обновленную детскую библиотеку имени Гайдара открыли в Туапсе.

Подпишись, здесь всегда интересно.