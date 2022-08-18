Источник заразы: в Роспотребнадзоре рассказали, чем опасны мухи

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Назойливые насекомые являются переносчиками множества болезнетворных бактерий, а также гельминтов. О том, чем опасны мухи и как защититься от угрозы, рассказала начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

Эксперт предупредила, что на теле одной мухи находится до 11 млн бактерий, а в ее кишечнике — до 22 млн различных, в том числе патогенных, микроорганизмов.

«Муху считают насекомым, которое является переносчиком очень большого количества кишечных инфекций и глистных инвазий», — сказала Раева.

Она сообщила, что мух привлекает запах газа метилмеркаптана, который исходит от слегка подгнивших продуктов. Также мухам нравятся помещения, где давно не делали уборку. Чтобы защитить свой дом от непрошенных гостей, нужно соблюдать несколько правил.

«Необходимо проводить дезинсекцию и уничтожать этих насекомых. Нужно установить сетки на окна, регулярно убирать помещения, чтобы в квартире не появились мелкие мушки. Важно не заливать цветы, чтобы они не подгнивали. Что касается пищевых продуктов, то их надо время от времени перебирать, чтобы в них не появилась гниль, и не создавались благоприятные условия для развития насекомых. Скоропортящиеся продукты нужно хранить в холодильнике. А те, что могут находиться при комнатной температуре, например, кондитерские изделия или фрукты, лучше закрывать крышкой или хранить под специальными сетками для такого рода продукции», — сказала эксперт.

Кроме того, эффективным средством для борьбы с насекомыми могут быть липкие ленты.

«Здесь надо понимать, что развешивать эти ленты надо не непосредственно над кухонным столом или плитой, чтобы прилипшие мухи не отвалились потом в те продукты, которые лежат на столе или готовятся на плите. Оптимальный вариант — развешивать ленты там, где насекомые обычно залетают в помещение, например, перед окнами», — цитирует Раеву радио Sputnik.

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