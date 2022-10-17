Исследование: жителю Кубани необходимо почти 9 лет, чтобы накопить на новый автомобиль

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Исследование про способность населения в регионах РФ накопить на автомобиль провели на основе данных медианных зарплат, согласно официальной статистике.

Предполагалось, что для накопления денег на покупку машины работающий человек каждый месяц будет откладывать 50% от зарплаты. Эти деньги он разместит на вкладе по ставке 7,5% годовых. При этом проценты будут капитализироваться каждый месяц.

По оценке экспертов, сейчас средняя стоимость нового автомобиля в РФ составляет 2,3 млн рублей, средняя цена подержанной машины — около 1,2 млн рублей.

Согласно исследованию, быстрее всего накопить на новый автомобиль получится у жителей Чукотского автономного округа — 3,7 лет, Ямало-Ненецкого автономного округа — 3,8 лет и Магаданской области — 4,3 года. В пятерке регионов-лидеров также Ненецкий автономный округ — 4,4 года и Камчатский край — 4,6 лет.

Краснодарский край занял 48 место в рейтинге российских регионов по способности населения накопить на автомобиль. По мнению экспертов, жителю Кубани потребуется 8,9 лет, чтобы накопить на новую машину и 5,3 года — на подержанную.

Дольше остальных на новый автомобиль нужно копить жителям Кабардино-Балкарской республики и Ингушетии — по 11,3 года, а также Чечни — 10,9 лет, сообщает РИА «Новости».

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