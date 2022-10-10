Эксперт назвал самое безопасное место в автомобиле

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, где в автомобиле находится «капитанское» место.

По словам Шапарина, ДТП с самыми страшными последствиями обычно происходят после неудачных попыток обгона. Например, если водитель решил перестроиться и выехал на встречную полосу, то пострадает, соответственно, левая сторона машины.

«Садиться следует на заднее сиденье справа, это капитанское место. Речь тут не только про комфорт, потому что так удобнее выходить из машины в сторону тротуара, но и про безопасность», — сообщил Антон Шапарин.

Эксперт отметил, что назвать заднее правое сиденье самым безопасным можно с одной оговоркой. Пассажир обязательно должен быть пристегнут. Поскольку без принятых мер безопасности во время столкновения он полетит вперед или врежется в переднее кресло.

«Нужно дать системам активной и пассивной безопасности автомобиля сработать так, как задумывалось инженерами. Для этого нужно пристегнуться», — цитирует эксперта радио Sputnik.

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