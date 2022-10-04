Эксперт рассказал, как защитить банковские приложения от взлома

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Эксперт в сфере IT-технологий Никита Мокеев назвал простой способ защитить банковские приложения от злоумышленников.

«Все забыли про PIN-коды. Люди либо оставляют там стандартные четыре нуля, либо отключают этот способ защиты SIM-карты. Но при этом все сервисы, все социальные сети и даже банковские приложения завязаны на номер телефона. Если вы забыли пароль от какого-либо сервиса, то восстановить его можно с помощью отправки сообщения на смартфон. В таком случае, если ваш телефон попадет в руки к злоумышленнику, то он может достать SIM-карту, вставить ее в другой телефон и сменить пароли от ваших сервисов», — рассказал эксперт .

По его словам, активация PIN-кода в настройках телефона может создать дополнительные трудности взломщикам. Перед установкой пароля стоит позвонить мобильному оператору и выяснить PUK-код. Он нужен на случай, если карта будет заблокирована, сообщает радио Sputnik.

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