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Исследование: за год число желающих перейти на удаленку сотрудников выросло на 79%

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/issledovanie-za-god-chislo-zhelayushhih-perejti-na-udalenku-sotrudnikov-vyroslo-na-79
Исследование: за год число желающих перейти на удаленку сотрудников выросло на 79%
Фото pixabay.com

Специалисты одного из российских сервисов по поиску работы провели исследование и установили, что активность соискателей по позициям с возможностью «дистанционки» выросла на 79% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

Интерес к удаленке растет и в маленьких, и в крупных городах. Так, для жителей регионов развитие дистанционной работы открыло больше карьерных возможностей — они могут устроиться в компанию независимо от места жительства, одновременно сотрудничать с несколькими работодателями и при этом переехать в приморский город с хорошей экологической обстановкой.

Наибольший интерес к удаленной работе соискатели проявляют в категориях «IT, интернет, телеком» и «Маркетинг, реклама, PR». На вакансии с удаленным форматом здесь приходятся 39 и 38% откликов соответственно. На третьем месте — категория «Банки, инвестиции» (27%), затем идет профессия страхового агента (18%) и «Бухгалтерия, финансы» (17%).

На 79% вырос интерес у соискателей к удаленному формату работы в категории «Фитнес, салоны красоты». По мнению экспертов, во время пандемии индустрия красоты была вынуждена адаптироваться к новым условиям. Поэтому стали популярны онлайн-тренировки, онлайн-консультации диетологов, стилистов и визажистов. Эти форматы работы прижились и вошли в привычку, пишет RT.

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